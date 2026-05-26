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Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554

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110 Megawatt 26.05.2026 18:08:42

Nordex-Aktie unbeeindruckt: Lieferung in die Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen

Nordex-Aktie unbeeindruckt: Lieferung in die Türkei - Errichtung von Windenergieanlagen

Nordex hat in der Türkei einen weiteren Auftrag von dem Ökostromanbieter Eksim Enerji über die Lieferung und Errichtung von Windenergieanlagen erhalten.

Nordex
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Die 16 Turbinen des Typs N175/6.X mit einer installierten Gesamtleistung von 110 Megawatt (MW) sind für den Windpark Balikesir-3 in der Provinz Balikesir im Westen des Landes bestimmt, wie die Nordex Group mitteilte. Der Vertrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren.

Eksim Enerji ist ein langjähriger Nordex-Kunde. Das Windenergieportfolio des Unternehmens umfasst eine installierte Gesamtleistung von 832,8 MW.

Im XETRA-Handel notierte die Nordex-Aktie schliesslich unbewgt bei 42,5 Euro.

DOW JONES

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Nordex-Aktie trotzdem schwächer: Türkei-Auftrag bringt keinen Rückenwind

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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