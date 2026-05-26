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Traditionsmarke 26.05.2026 10:37:00

Ferrari-Aktie unter Druck: Luce-Launch enttäuscht Anleger

Ferrari-Aktie unter Druck: Luce-Launch enttäuscht Anleger

Die Ferrari-Aktie gerät am Dienstag in den Fokus der Anleger.

Ferrari
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Mit Abschlägen begrüssen Ferrari-Aktionäre die Einführung von Luce. So geht es für die Ferrari-Aktie in Mailand zeitweise 6,23 Prozent auf 290,70 Euro nach unten.

Der "Ferrari Luce" - benannt nach dem italienischen Wort für Licht - wurde von dem ehemaligen Apple-Chefdesigner Jony Ive entworfen und ist ab einem Einstiegspreis von 550.000 Euro erhältlich. Er gehört damit zu den teuersten Ferraris, die nicht in limitierter Auflage hergestellt werden.

Analysten von Berenberg hatten vor der Markteinführung in einer Studie von der Sorge geschrieben, ob der Luce bei Ferraris treuer Kernkundschaft Anklang finden werde. Die Erwartungen der Investoren an den Erfolg des neuen Modells seien gering.

Die Marke hat sich jahrzehntelang auf die Grösse, den Klang und das Fahrgefühl traditioneller Motoren konzentriert. Das für Ferraris so charakteristische Motorengeräusch kann bei dem Luce durch ein sogenanntes "externes Verstärkungssystem" erzeugt werden, das den natürlichen Klang der elektrischen Antriebsachsen nach aussen überträgt, wie das Unternehmen bei der Präsentation des Modells am Sonntag in Rom erläuterte. Der Klang kann im "Performance-Modus" auch im Innenraum aktiviert werden, um dem Fahrer ein besseres Fahrgefühl zu vermitteln. Ferrari vergleicht diesen Ansatz mit einer E-Gitarre.

Der Luce ist zudem der erste Ferrari mit fünf Sitzen - eine Option, die bei den herkömmlichen Antriebskonfigurationen aufgrund der Achse nicht möglich war. Die gesamte obere Hälfte des Fahrzeugs sowie viele seiner Ausstattungselemente bestehen aus Glas. "Er sieht nicht so aus, wie man sich einen Sportwagen vorstellt", sagte Ferrari-Chairman John Elkann. "Unsere Kunden werden wählen. Und ich bin mir ziemlich sicher, auch aufgrund des Feedbacks, das wir erhalten, dass wir bestehende Kunden haben, die Verbrenner oder Hybride besitzen und ebenfalls ein Elektrofahrzeug wollen werden."

Die Analyst Tom Narayan von RBC Capital Markets hatte vor der Präsentation geschrieben, dass er bei Ferrari mit einem geringen Absatz an Elektrofahrzeugen rechne. Das Unternehmen wolle nach und nach neue Kunden gewinnen, etwa Käufer in Nordeuropa und Kalifornien sowie potenziell längerfristig in China.

Dow Jones Newswires

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