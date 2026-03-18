NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Der Krieg im Nahen Osten könnte zu einer erheblichen Belastung für den Sektor der Industriegüterproduzenten werden, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Unternehmen aus dem Segment Elektrotechnik seien weniger stark betroffen als andere, denn hier ruhten die Wachstumschancen stärker auf der Nachfrage im Zusammenhang mit Datenzentren./bek/ag;