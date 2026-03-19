RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
598.50CHF
-26.00CHF
-4.16 %
13:53:03
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
19.03.2026 12:18:35
RATIONAL Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 832 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Großküchenausrüsters entspreche den Markterwartungen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Bei der Marge liege der Konsens am unteren Ende des Zielkorridors./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
832.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
673.50 €
|
Abst. Kursziel*:
23.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
660.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.06%
|
Analyst Name::
Ope Otaniyi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RATIONAL AG
Analysen zu RATIONAL AG
|12:18
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:38
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|08:28
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:38
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|08:28
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:38
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:52
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|19.02.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|06.02.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:28
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|RATIONAL AG
|602.50
|-3.52%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:21
|
Goldman Sachs Group Inc.
LANXESS Neutral
|12:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Buy
|12:18
|
Goldman Sachs Group Inc.
RATIONAL Buy
|11:44
|
Bernstein Research
Siemens Energy Outperform
|11:44
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|11:38
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|11:34
|
Bernstein Research
Lufthansa Market-Perform