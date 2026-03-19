RATIONAL 603.48 CHF -0.83% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 832 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatzausblick des Großküchenausrüsters entspreche den Markterwartungen, schrieb Ope Otaniyi am Donnerstag nach dem Geschäftsbericht. Bei der Marge liege der Konsens am unteren Ende des Zielkorridors./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 08:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.