Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’172 0.4%  SPI 19’999 0.4%  Dow 52’187 0.7%  DAX 24’975 1.0%  Euro 0.9219 -0.1%  EStoxx50 6’265 0.8%  Gold 4’026 0.6%  Bitcoin 49’589 0.1%  Dollar 0.8112 -0.2%  Öl 73.5 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Rheinmetall345850Roche149905998SpaceX156888148Partners Group2460882Sika41879292Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kursrally bei Wendy’s: Finanzchef-Wechsel und Fusionsgerüchte beflügeln die Aktie
IBM-Aktie zieht an: Chip-Innovation, frische Allianzen und Analystenlob treiben die Rally
Intel-Aktie springt kräftig an: Analysten-Upgrades und ungewöhnlicher Optionskauf sorgen für Auftrieb
Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie
Bernstein Research veröffentlicht Bewertung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Market-Perform
Suche...

Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

8.17
CHF
-0.22
CHF
-2.67 %
15:39:44
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.06.2026 13:19:58

Grand City Properties Hold

Grand City Properties
8.17 CHF -2.67%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Grand City Properties von 11 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Thomas Rothäusler wird in seiner am Donnerstag veröffentlichten Branchenanalyse optimistisch für Wohnimmobilienunternehmen. Dabei zählt er Vonovia jetzt neben Merlin Properties und VGP zu seinen Favoriten. Vorsichtiger wird er im Gewerbebereich, wobei er im Segment der Logistik-Immobilien Potenzial für eine Neubewertung sieht. Generell hält er höhere Zinsen für eingepreist und sieht Chancen auf einen Schwenk aus Wachstums- in Value-Werte./rob/tih/edh;


Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8.90 € 		Abst. Kursziel*:
1.12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.67%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse