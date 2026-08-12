Grand City Properties 8.89 CHF -0.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Das Mietenwachstum habe sich zwar etwas verlangsamt, sei aber solide geblieben, schrieb Stephanie Dossmann in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (FFO I) des Wohnungsanbieters sei um 3,5 Prozent gesunken, was auf gestiegene Finanzierungskosten und Ausschüttungen aus unbefristeten Schuldverschreibungen sowie auf höhere Abflüsse an Minderheitsgesellschafter zurückzuführen sei./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.