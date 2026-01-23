Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882
Grand City Properties Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Grand City Properties von 11,50 auf 11,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
11.30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
9.31 €
|
Abst. Kursziel*:
21.37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
9.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.99%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
