Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’423 -0.4%  SPI 18’530 -0.4%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’299 -0.2%  Euro 0.9314 -0.1%  EStoxx50 6’024 -0.3%  Gold 4’601 -0.4%  Bitcoin 76’655 -0.2%  Dollar 0.8021 -0.2%  Öl 64.5 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Top News
Analyse: So bewertet Barclays Capital die Deutsche Telekom-Aktie
Hybrid replizierende ETFs: Chancen und Risiken im Blick
Henkel-Aktie in Rot: Klebstoff-Riese schluckt Schweizer Spezialisten ATP
DroneShield-Aktie im Aufwind: Milliardenprogramm und neue Allianz treiben den Kurs
Aktie verliert: Daimler Truck verkauft in 2025 weniger
Suche...
Plus500 Depot

Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

9.16
CHF
-0.07
CHF
-0.72 %
10:39:42
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.01.2026 09:50:04

Grand City Properties Buy

Grand City Properties
9.16 CHF -0.72%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Grand City Properties nach einer Roadshow in Brüssel auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Kai Klose sieht die Portfolio-Struktur des Immobilienunternehmens in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin positiv - trotz des im September rekordhohen Leerstands. Das Management zeige sich optimistisch, dass der Aufwärtstrend bei den Mietpreisen anhalten wird./rob/tih/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Buy
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
15.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.83 € 		Abst. Kursziel*:
52.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.98%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse