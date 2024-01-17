|Kurse + Charts + Realtime
13.08.2025 13:36:27
Grand City Properties Kaufen
Grand City Properties
8.71 CHF -0.33%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties nach Geschäftszahlen von 13,00 auf 14,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Grand City Properties habe einen soliden Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, der den Wendepunkt bei den Immobilienbewertungen klar dokumentiere, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:05 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:08 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Kaufen
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
11.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
11.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Karsten Oblinger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|13:36
|Grand City Properties Kaufen
|DZ BANK
|11:20
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:11
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.25
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|8.71
|-0.33%
