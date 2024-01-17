Grand City Properties 8.71 CHF -0.33% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties nach Geschäftszahlen von 13,00 auf 14,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Grand City Properties habe einen soliden Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, der den Wendepunkt bei den Immobilienbewertungen klar dokumentiere, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:08 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.