Grand City Properties Aktie 18698480 / LU0775917882

8.71
CHF
-0.03
CHF
-0.33 %
17.01.2024
BRXC
13.08.2025 13:36:27

Grand City Properties
8.71 CHF -0.33%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Grand City Properties nach Geschäftszahlen von 13,00 auf 14,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Grand City Properties habe einen soliden Halbjahresbericht 2025 vorgelegt, der den Wendepunkt bei den Immobilienbewertungen klar dokumentiere, schrieb Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:05 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 13:08 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Kaufen
Unternehmen:
Grand City Properties S.A. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
11.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
11.04 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Karsten Oblinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Grand City Properties S.A.

Analysen zu Grand City Properties S.A.

13:36 Grand City Properties Kaufen DZ BANK
11:20 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:17 Grand City Properties Neutral UBS AG
11:11 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
30.06.25 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
