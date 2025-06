NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 4300 Franken belassen. Analystin Celine Pannuti prognostizierte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick ein robustes Wachstum des Duft- und Aromastoffherstellers auf vergleichbarer Basis von 6,9 Prozent./rob/bek/he;