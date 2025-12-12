SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAF-HOLLAND SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für SAF-Holland von 17 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer am Freitag verbesserte Widerstandskraft. In einem schwierigen Marktumfeld erlaube diese eine gute Profitabilität, auch wegen des weiterhin robusten Ersatzteilgeschäfts, das ein Stabilitätsanker sei. Im Laufe des Jahres 2026 erwartet Schmidt zunehmende Belebung./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Kaufen
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
15.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
15.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
09.12.25
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.12.25
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.12.25
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
30.11.25