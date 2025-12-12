Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

Analysen
12.12.2025 11:42:30

SAF-HOLLAND SE Kaufen

SAF-HOLLAND
14.00 CHF 0.04%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für SAF-Holland von 17 auf 16,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt attestierte dem Nutzfahrzeugzulieferer am Freitag verbesserte Widerstandskraft. In einem schwierigen Marktumfeld erlaube diese eine gute Profitabilität, auch wegen des weiterhin robusten Ersatzteilgeschäfts, das ein Stabilitätsanker sei. Im Laufe des Jahres 2026 erwartet Schmidt zunehmende Belebung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 11:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

