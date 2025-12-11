Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’937 0.2%  SPI 17’792 0.3%  Dow 48’704 1.3%  DAX 24’338 0.2%  Euro 0.9329 0.0%  EStoxx50 5’774 0.4%  Gold 4’333 1.2%  Bitcoin 73’423 -0.1%  Dollar 0.7958 0.1%  Öl 61.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
VW-Aktie fester: Cupra Born bleibt in Zwickau - ID.3 länger im Werk
Warum der Bitcoin fällt: Analyst erkennt Einflussfaktoren rund um Donald Trump
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
lululemon-Aktie schnellt hoch: Kombination aus Führungswechsel, Aktienrückkauf und Bilanz beflügelt Kurs
Gold über 4'300 US-Dollar - Silber auf Rekordstand
Suche...
Plus500 Depot

HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7

34.04
CHF
0.55
CHF
1.64 %
12:36:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.12.2025 12:10:23

HUGO BOSS Hold

HUGO BOSS
34.18 CHF 1.45%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Hold" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Bei einem Analystentreffen habe der Finanzchef seine Botschaften viel besser vermitteln können als auf dem vorangegangenen Kapitalmarkttag, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Management habe sich selbstreflektierter gezeigt und realistischer mit Blick auf das bereits Erreichte und die noch bestehenden Defizite. Verbesserungsbedarf bestehe etwa bei den Hugo-Produkten und der Damenbekleidung. 2026 solle ein Jahr des Neuanfangs sein, in dem Qualität vor Quantität stehe./tav/edh;


Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Hold
Unternehmen:
HUGO BOSS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
37.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
36.54 € 		Abst. Kursziel*:
1.26%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
36.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.65%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?