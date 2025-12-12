Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Einschätzung 12.12.2025 12:37:43

Analyse: Buy-Bewertung für Givaudan-Aktie von Deutsche Bank AG

Analyse: Buy-Bewertung für Givaudan-Aktie von Deutsche Bank AG

Givaudan-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte unterzogen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 3.900 Franken auf "Buy" belassen. Der Aromen- und Duftstoffhändler habe in seiner Pre-Close-Veranstaltung im Vorfeld der Quartalsbilanz mit Signalen für eine Schwäche im Bereich Taste & Wellbeing überrascht, schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Grund sei ein Lagerabbau bei den Kunden, hohe Vergleichszahlen im Vorjahr und regionale Schwächen. Die Duftstoffe entwickelten sich zwar weiter robust, doch in Summe rechne der Konzern nun für 2025 mit weniger organischem Wachstum als bisher.

Aktieninformation im Fokus: Die Givaudan-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:21 Uhr konnte die Aktie von Givaudan zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.5 Prozent auf 3’065.00 CHF. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 27.24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden heute 9’623 Givaudan-Aktien gehandelt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2025 um 21.3 Prozent nach. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

