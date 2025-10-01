Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’381.00CHF
81.00CHF
2.45 %
12:43:46
SWX
08.10.2025 11:59:02
Givaudan Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Eine Investorenveranstaltung des Aromenherstellers habe gezeigt, dass die schwache Nachfrage der US-Verbraucher weiterhin die Endmärkte belaste, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig bleibe das Unternehmen aber hervorragend positioniert und sollte von Marktanteilsgewinnen profitieren./mf/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
|
Unternehmen:
Givaudan AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
3’600.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
3’376.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
3’380.91 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.48%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
