Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932

3’381.00
CHF
81.00
CHF
2.45 %
12:43:46
SWX
08.10.2025 11:59:02

Givaudan Hold

Givaudan
3380.91 CHF 2.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan auf "Hold" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Eine Investorenveranstaltung des Aromenherstellers habe gezeigt, dass die schwache Nachfrage der US-Verbraucher weiterhin die Endmärkte belaste, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Langfristig bleibe das Unternehmen aber hervorragend positioniert und sollte von Marktanteilsgewinnen profitieren./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 01:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Givaudan AG Hold
Unternehmen:
Givaudan AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
3’600.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
3’376.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
6.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
3’380.91 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.48%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

