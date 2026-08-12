GFT Aktie 970686 / DE0005800601
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GFT SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für GFT Technologies auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Das Hightech-Unternehmen habe dank einer guten Kostendisziplin starke Ergebniszahlen für das erste Halbjahr vorgelegt, schrieb Felix Ellmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsatzentwicklung sei solide ausgefallen. Der um 18 Prozent gestiegene Auftragsbestand biete eine solide Basis für weiteres Wachstum./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GFT SE Buy
|
Unternehmen:
GFT SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.35 €
|
Abst. Kursziel*:
49.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.45%
|
Analyst Name::
Felix Ellmann
|
KGV*:
-
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