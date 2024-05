NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 125,70 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme von Bormioli bringe zunächst einen ordentlichen Gewinnbeitrag zu einem Zeitpunkt, an dem einige Marktteilnehmer eine Gewinnwarnung befürchtet hätten, schrieb Analyst David Adlington am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung. Die Telefonkonferenz habe dem Management die Gelegenheit gegeben, die Jahresziele zu bekräftigen. Ein Verkauf der neuen Sparte Moulded Glass, in die Bormioli einfließt, könnte laut Adlington rund 1,5 Milliarden Euro einbringen. Damit könnte Gerresheimer die Schulden stark senken./ag/ajx;