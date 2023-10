LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Gerresheimer mit "Overweight" und einem Kursziel von 120 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Spezialverpackungshersteller zähle zu den von ihm bevorzugten Branchenunternehmen, die auf Nachhaltigkeitstrends setzten und sowohl bei organischen Investitionen als auch bei Zukäufen auf die Kapitalrendite (Roic) achteten, schrieb Analyst Gaurav Jain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gerresheimer profitiere zudem von der Herstellung von Pens für Abnehmprodukte, und die Aktie sei noch nicht sehr teuer./gl/ajx;