Gerresheimer Overweight

Gerresheimer
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Oktober. Das endgültige Wachstum des Verpackungsherstellers hänge letztlich also stark vom vierten Quartal ab./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Gerresheimer AG Overweight
Unternehmen:
Gerresheimer AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
99.30 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
43.46 € 		Abst. Kursziel*:
128.49%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
43.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
129.75%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

