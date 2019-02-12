Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
65.15CHF
-6.65CHF
-9.26 %
12.02.2019
SWX
23.09.2025 07:49:58
Gerresheimer Overweight
Gerresheimer
39.64 CHF -4.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Oktober. Das endgültige Wachstum des Verpackungsherstellers hänge letztlich also stark vom vierten Quartal ab./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Gerresheimer AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
99.30 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
43.46 €
Abst. Kursziel*:
128.49%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
43.22 €
Abst. Kursziel aktuell:
129.75%
Analyst Name::
David Adlington
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
