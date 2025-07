FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 58 auf 55 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Er bleibe mit Blick auf den Verpackungshersteller vorsichtig, schrieb Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Vorhersagbarkeit der im zweiten Halbjahr nötigen Geschäftsbeschleunigung zur Erreichung der Jahresziele erscheine begrenzt, was die Risiken erhöhe. Dies habe sich im am Vortag erneut gesenkten Ausblick niedergeschlagen. Es sei auch nicht abzusehen, wann es in den Problembereichen Kosmetikgeschäft und Lagerabbau bei Flüssigkeitsbehältern eine Erholung geben werde. Auch die neuen mittelfristigen Ziele mit einem organischen Umsatzwachstum von 6 bis 9 Prozent seien ambitioniert./gl/stk;