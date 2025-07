Gerresheimer 42.91 CHF -4.49% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. Trotz allen Optimums des Managements bestätigten diese Quartalszahlen den anhaltenden Gegenwind, in dem der Hersteller von Spezialverpackungen stehe, schrieb Christian Ehmann am Donnerstag. Der Bereich Containment-Lösungen bleibe eine Bremse für die Unternehmensentwicklung./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



