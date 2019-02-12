NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 68,00 auf 66,80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die deutschen Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie hätten einen mauen Markt vor sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es für Gerresheimer und Schott Pharma aber besser aus./bek/la;