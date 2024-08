FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 130 Euro je Aktie belassen. Analyst Sven Kürten sieht nach dem Kursrückgang eine gute Einstiegsgelegenheit in die Aktie des Spezialverpackungsherstellers für die Pharmaindustrie. Dies schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis;