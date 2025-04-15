Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
GEA Aktie 360133 / DE0006602006

49.41
CHF
4.59
CHF
10.24 %
15.04.2025
BRXC
12.08.2025 22:06:06

GEA Underweight

GEA
49.41 CHF 10.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 49 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Zahlen für das zweite Quartal und der Anhebung des Ausblicks erhöhte Analyst Akash Gupta am Dienstag seine Schätzungen für den Anlagenbauer. Mit den Margen habe Gea positiv überrascht. Die Bewertung hält er aber für unattraktiv./rob/ajx/he/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 20:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Underweight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
66.55 € 		Abst. Kursziel*:
-17.36%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
65.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.09%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

