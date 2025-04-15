NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea von 49 auf 55 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Nach den Zahlen für das zweite Quartal und der Anhebung des Ausblicks erhöhte Analyst Akash Gupta am Dienstag seine Schätzungen für den Anlagenbauer. Mit den Margen habe Gea positiv überrascht. Die Bewertung hält er aber für unattraktiv./rob/ajx/he/he;