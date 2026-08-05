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05.08.2026 10:26:34

EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm mit Einziehung im Volumen von bis zu 500 Mio. EUR

GEA
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EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmassnahmen / Aktienrückkäufe
GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group Aktiengesellschaft beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm mit Einziehung im Volumen von bis zu 500 Mio. EUR

05.08.2026 / 10:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 17 MAR

Düsseldorf, 5. August 2026

GEA Group Aktiengesellschaft beschliesst neues Aktienrückkaufprogramm mit Einziehung im Volumen von bis zu 500 Mio. EUR

 

Die GEA Group Aktiengesellschaft hat heute ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das neue Programm mit einem Volumen von bis zu 500 Mio. EUR basiert auf der Ermächtigung der Ordentlichen Hauptversammlung vom 30. April 2025. Das Programm soll im August 2026 starten und spätestens bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die GEA Group Aktiengesellschaft wird die zu erwerbenden Aktien ohne Herabsetzung des Grundkapitals einziehen.

 


Kontakt:
GEA Group Aktiengesellschaft
Oliver Luckenbach
Head of IR
Tel. +49 (0)211 9136 1080
oliver.luckenbach@gea.com


Ende der Insiderinformation

05.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstrasse 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 9136-0
E-Mail: ir@gea.com
Internet: www.gea.com
ISIN: DE0006602006
WKN: 660200
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
LEI Code: 549300PHUU0ZZWO8EO07
EQS News ID: 2377860

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2377860  05.08.2026 CET/CEST

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