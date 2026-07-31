Alzchem Group Aktie 48678352 / DE000A2YNT30
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Alzchem Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Fehlen kurzfristiger Kurstreiber könnte eine deutliche Neubewertung des Spezialchemie-Unternehmens begrenzen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten die starke Nachfrage, die Preisstabilität sowie die Kapazitätserweiterungen in den Bereichen Kreatin und Nitroguanidin für eine hervorragende Visibilität der Erträge./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
158.50 €
|
Abst. Kursziel*:
26.18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
156.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.12%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
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