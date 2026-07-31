Wie viel Verlust bei einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren angefallen wäre

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Vor 5 Jahren kostete ein SHIBA INU 0.000028 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in SHIB vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 35’714’285.71 SHIBA INU. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167.86 USD, da sich der Wert eines Coins am 30.07.2026 auf 0.000005 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 83.21 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 16.07.2026 bei 0.000004 USD. Das 52-Wochen-Hoch von SHIBA INU wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0.000014 USD.

Redaktion finanzen.net