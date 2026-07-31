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Performance unter der Lupe 31.07.2026 19:43:08

So lukrativ wäre eine Investition in Chainlink von vor 3 Jahren gewesen

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Chainlink notierte am 30.07.2023 bei 7.558 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 13.23 Chainlink im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 30.07.2026 bei einem LINK-USD-Kurs von 8.459 USD 111.92 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11.92 Prozent vermehrt.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 7.185 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26.73 USD.

Redaktion finanzen.net

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