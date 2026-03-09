GEA Aktie 360133 / DE0006602006
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Neu seien die überraschend gute Entwicklung bei Aufträgen mit einem Volumen von mehr als einer Million Euro, der starke Barmittelzufluss, die etwas gemischte Entwicklung der Sparten und der konkrete Ausblick auf 2026, schrieb Sven Weier am Montag in seiner ersten Reaktion. Insgesamt wertet er die Aussagen des Anlagenbauers als recht beruhigend./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GEA
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
74.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
60.20 €
Abst. Kursziel*:
22.92%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
60.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.52%
Analyst Name::
Sven Weier
KGV*:
Nachrichten zu GEA
Analysen zu GEA
|11:28
|GEA Hold
|Warburg Research
|11:28
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:27
|GEA Buy
|UBS AG
|09:16
|GEA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
