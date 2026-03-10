GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|
10.03.2026 11:13:44
RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für GEA-Aktie
RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der GEA-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea nach Zahlen von 56 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Anlagenbauer habe im vergangenen Quartal ordentlich abgeschnitten und einen soliden Ausblick auf 2026 gegeben, schrieb Sebastian Kuenne am Dienstag in einer ersten Reaktion. Er hob seine Schätzung für das diesjährige Umsatzwachstum ein wenig an und sieht für die entsprechende Konsensprognose mehr Spielraum nach oben. Allerdings revidierte er seine Ergebniserwartung je Aktie etwas nach unten und sieht sich hier unter dem Marktkonsens.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:56 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.5 Prozent auf 62.40 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 8.65 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42’677 GEA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 8.0 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird GEA voraussichtlich am 11.05.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 02:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu GEA
|10:19
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:41
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:19
|GEA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:19
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:41
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|07:19
|GEA Buy
|UBS AG
|09.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.01.26
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.12.25
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:41
|GEA Equal Weight
|Barclays Capital
|09.03.26
|GEA Hold
|Warburg Research
|09.03.26
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|GEA Halten
|DZ BANK
