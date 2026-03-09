GEA Aktie 360133 / DE0006602006
55.00CHF
-0.50CHF
-0.90 %
09:17:40
SWX
10.03.2026 07:41:59
GEA Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Prognosen des Anlagenherstellers für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie für das Wachstum aus eigener Kraft und die Profitabilität in diesem Jahr lägen leicht über den jeweiligen Markterwartungen, schrieb Timothy Lee am Montagabend./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
GEA
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
61.45 €
Abst. Kursziel*:
9.03%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
61.95 €
Abst. Kursziel aktuell:
8.15%
Analyst Name::
Timothy Lee
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu GEA
09.03.26
|Gea macht mehr Gewinn und will weiter wachsen - Dividende steigt (AWP)
09.03.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
09.03.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
09.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.ch)
09.03.26