10.03.2026 07:41:59

GEA Equal Weight

GEA
55.99 CHF -0.03%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Prognosen des Anlagenherstellers für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie für das Wachstum aus eigener Kraft und die Profitabilität in diesem Jahr lägen leicht über den jeweiligen Markterwartungen, schrieb Timothy Lee am Montagabend./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 23:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GEA Equal Weight
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
67.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
61.45 € 		Abst. Kursziel*:
9.03%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
61.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.15%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

