GEA 58.55 CHF 0.98% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Investitionen in der Erzeugung und Verarbeitung von Milchprodukten hänge nicht so stark von den Milchpreisen ab, schrieb Sven Weier am Dienstagabend nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten. Produktinnovationen, Automatisierung, Subventionen und Markteintrittsbarrieren sorgten insgesamt für ein gutes Marktumfeld für die maschinellen Ausrüster der Branche./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.