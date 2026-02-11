GEA Aktie 360133 / DE0006602006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
GEA Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Investitionen in der Erzeugung und Verarbeitung von Milchprodukten hänge nicht so stark von den Milchpreisen ab, schrieb Sven Weier am Dienstagabend nach einem Gespräch mit einem Branchenexperten. Produktinnovationen, Automatisierung, Subventionen und Markteintrittsbarrieren sorgten insgesamt für ein gutes Marktumfeld für die maschinellen Ausrüster der Branche./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Buy
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
63.80 €
|
Abst. Kursziel*:
15.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.44%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GEA
|
09.02.26
|DAX 40-Papier GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GEA-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
06.02.26
|EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäss §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
06.02.26
|EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
05.02.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
05.02.26
|XETRA-Handel DAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Börse Frankfurt: So performt der DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
05.02.26
|XETRA-Handel LUS-DAX im Minus (finanzen.ch)
|
05.02.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)