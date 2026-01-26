NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 57,60 Euro belassen. Während der Auftragseingang über den Markterwartungen liege, decke sich das operative Ergebnis (Ebitda) weitgehend mit ihnen und der Gewinn je Aktie des Anlagenbauers liege darunter, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund dürften sich die Markterwartungen für 2026 erst einmal nicht ändern./mis/rob/stk;