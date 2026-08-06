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06.08.2026 17:23:14
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Kryptokurse am Nachmittag.
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Am Donnerstagnachmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 17:11 kletterte Bitcoin um 0,47 Prozent auf 64.896,92 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (64.896,92 US-Dollar).
Keine grossen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die grössten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei -1,5 Prozent. Bei einem Kurs von 8,39 EUR beträgt die Performance seit Auflage -9,0 Prozent.
Derweil notiert der Litecoin-Kurs bei 45,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (45,29 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,69 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 0,50 Prozent auf 1.917,10 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 1.907,63 US-Dollar.
Daneben wertet Bitcoin Cash um 17:11 ab. Es geht 0,68 Prozent auf 212,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 214,35 US-Dollar stand.
Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt 1,22 Prozent auf 1,048 US-Dollar, nach 1,061 US-Dollar am Vortag.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 365,52 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (366,03 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,14 Prozent.
Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 5,10 Prozent auf 0,2011 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,1913 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Donnerstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1618 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1646 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,3273 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3271 US-Dollar.
Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,04 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 17:11 auf 593,19 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 593,41 US-Dollar wert war.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0691 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Verluste in Höhe von 0,67 Prozent auf 73,49 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 73,99 US-Dollar wert.
Währenddessen wird Avalanche bei 6,450 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 3,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (6,656 US-Dollar).
Währenddessen legt der Chainlink-Kurs um 0,84 Prozent auf 8,219 US-Dollar zu. Gestern war Chainlink noch 8,150 US-Dollar wert.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Sui um 1,96 Prozent auf 0,6760 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,6895 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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