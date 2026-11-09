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Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2

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09.11.2026 12:26:46

Fresenius SECo Buy

Fresenius
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Quartalszahlen und einer weiter aufgehellten Gewinnprognose von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber habe erneut positiv überrascht, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich weiterhin gut, und er sei besonders erfreut über die strategischen Maßnahmen, die im Bereich der Biosimilars ergriffen worden seien./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
52.00 € 		Abst. Kursziel*:
11.54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
52.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.06%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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12:26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
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