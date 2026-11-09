Fresenius Aktie 159647500 / DE000FRE5EN2
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Fresenius SECo Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius nach Quartalszahlen und einer weiter aufgehellten Gewinnprognose von 56 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber habe erneut positiv überrascht, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Alle Geschäftsbereiche entwickelten sich weiterhin gut, und er sei besonders erfreut über die strategischen Maßnahmen, die im Bereich der Biosimilars ergriffen worden seien./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
52.00 €
|
Abst. Kursziel*:
11.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
52.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.06%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
09:50
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, Kauf (EQS Group)
|
09:50
|EQS-DD: Fresenius SE & Co. KGaA: Dr. Christian Pawlu, buy (EQS Group)
|
06.11.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
06.11.26
|DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Deutsche Bank AG verleiht Fresenius SE-Aktie Buy in jüngster Analyse (finanzen.ch)
|
05.11.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-PVR: Fresenius SE & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.11.26
|Biosimilars geben Fresenius Schwung - optimistischer für Gewinn (AWP)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
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|Fresenius Overweight
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|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
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|12:26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
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|03.11.26
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|23.04.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|48.23
|3.20%
Aktuelle Aktienanalysen
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|11:59
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|11:52
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