Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

75.28
CHF
0.98
CHF
1.32 %
25.06.2019
SWX
20.10.2025 14:19:29

Fresenius Medical Care (FMC) St Hold

Fresenius Medical Care
42.56 CHF 2.18%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Falko Friedrichs rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie mit einem guten dritten Quartal, auch wenn der Dialysekonzern in den USA ein weiterhin nur gedämpftes Wachstum der Behandlungen verzeichne. Die Trends dürften im vierten Quartal anhalten und so geht er davon aus, dass die Umsatzwachstumsprognose auf konstanter Wechselkursbasis auf ein mittleres einstelliges Prozentniveau angehoben und das Gewinnziel bestätigt wird. Dies würde er positiv werten für den Investmentansatz./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Hold
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
48.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46.33 € 		Abst. Kursziel*:
3.60%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.54%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
