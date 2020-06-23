Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
81.20CHF
9.20CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
04.11.2025 08:46:46
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Fresenius Medical Care
39.84 CHF -6.71%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius Medical Care (FMC) nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebit) habe zwar die Erwartungen übertroffen, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er stellte allerdings die Nachhaltigkeit der Entwicklung infrage. Zudem blieben die Behandlungszahlen des Dialysekonzerns in den USA mau./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
43.18 €
Abst. Kursziel*:
-12.00%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
42.83 €
Abst. Kursziel aktuell:
-11.28%
Analyst Name::
Graham Doyle
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse