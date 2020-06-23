Fresenius Medical Care 39.13 CHF 2.68% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Underperform" belassen. James Vane-Tempest hob am Donnerstag seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für den Dialyseanbieter leicht an. Das reflektiere höhere Beiträge des Bereichs Value-Based Care (VBC)./mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 14:13 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:00 / ET



