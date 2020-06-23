Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
81.20CHF
9.20CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
07.11.2025 08:46:39
Fresenius Medical Care (FMC) St Sell
Fresenius Medical Care
38.93 CHF -0.51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Graham Doyle äußerte am Donnerstagabend weitere Bedenken hinsichtlich der Volumenentwicklung. Es könnte einige negative Kurstreiber für die Aktien des Dialysekonzerns geben./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius Medical Care (FMC) St. Sell
|
Unternehmen:
Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
41.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.44%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
41.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.44%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
