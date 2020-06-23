Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802

81.20
CHF
9.20
CHF
12.78 %
23.06.2020
SWX
07.11.2025 08:46:39

Fresenius Medical Care (FMC) St Sell

Fresenius Medical Care
38.93 CHF -0.51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Graham Doyle äußerte am Donnerstagabend weitere Bedenken hinsichtlich der Volumenentwicklung. Es könnte einige negative Kurstreiber für die Aktien des Dialysekonzerns geben./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

