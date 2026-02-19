freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
freenet Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Schwächere Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im Fernsehgeschäft dürften die kurzfristigen Erwartungen an das Unternehmen unter Druck setzen, schrieb Polo Tang am Mittwochnachmittag. Dennoch sei die Aktie seit Jahresbeginn fast so stark gestiegen wie der europäische Teekommunikations-Index. Freenet könnte indes stärker als die Branche unter Bedrohungen durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) leiden./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
