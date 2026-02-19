Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’820.2100 0.1%  SPI 19’028 0.0%  Dow 49’662.7 0.3%  DAX 25’040 -0.9%  Euro 0.9123 0.1%  EStoxx50 6’058 -0.8%  Gold 4’990 0.3%  Bitcoin 51’681 0.6%  Dollar 0.7736 0.1%  Öl 71.3 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539UBS24476758ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Renault-Aktie sackt ab: Autobauer erwartet niedrigere Marge 2026
Rio Tinto-Aktie tiefer: Eisenerzpreise drücken Gewinn - Fusionspläne mit Glencore gescheitert
NVIDIA-Aktie im Fokus: Warum hohe KI-Investitionen nicht automatisch Rückenwind bringen
SNB-Aktie gefragt: Nationalbank definiert Rahmen für Erweiterte Liquiditätsfazilität
Avolta-Aktie tiefer: Expansion mit neuen Gastronomie-Standorten in Florenz und Verona
Suche...

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

27.76
CHF
-2.08
CHF
-6.97 %
11:04:15
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.02.2026 09:52:56

freenet Sell

freenet
27.85 CHF -9.01%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Freenet beim unveränderten Kursziel von 28,50 Euro von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Schwächere Trends sowohl im Mobilfunk- als auch im Fernsehgeschäft dürften die kurzfristigen Erwartungen an das Unternehmen unter Druck setzen, schrieb Polo Tang am Mittwochnachmittag. Dennoch sei die Aktie seit Jahresbeginn fast so stark gestiegen wie der europäische Teekommunikations-Index. Freenet könnte indes stärker als die Branche unter Bedrohungen durch das Thema Künstliche Intelligenz (KI) leiden./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 16:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: freenet AG Sell
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
30.96 € 		Abst. Kursziel*:
-7.95%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
30.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.86%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu freenet AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten