freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
24.54CHF
-2.68CHF
-9.85 %
10:16:17
SWX
26.02.2026 08:30:49
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Buy" belassen. Diese wertete Shekhan Ali in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag als schwach. Zudem liege die Prognose des Mobilfunkanbieters für den in diesem Jahr erwarteten Free Cashflow um sieben Prozent unter dem Konsens./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26.98 €
|
Abst. Kursziel*:
33.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.35%
|
Analyst Name::
Shekhan Ali
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
