freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
26.80CHF
0.02CHF
0.07 %
15:02:37
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
13.01.2026 14:18:01
freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 29,50 auf 28,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussichten im europäischen Telekomsektor seien gut, schrieb Polo Tang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht aber nicht in jedem Branchenunternehmen für 2026 einen Gewinner. BT Group, Vodafone, Freenet und Telefonica sollten Anleger seiner Ansicht nach meiden./tih/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
28.96 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.59%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
29.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.72%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|XETRA-Handel TecDAX fällt (finanzen.ch)
|
09:28
|Kaum Veränderungen: TecDAX pendelt zum Start um seinen Schlusskurs des Vortages (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.06.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.25
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.12.24
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|28.08.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.08.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|30.06.25
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|26.74
|-0.15%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:21
|
UBS AG
1&1 Buy
|14:19
|
UBS AG
United Internet Buy
|14:18
|
UBS AG
Santander Buy
|14:18
|
UBS AG
ING Group Buy
|14:18
|
UBS AG
BNP Paribas Buy
|14:18
|
UBS AG
freenet Neutral
|14:17
|
UBS AG
Vodafone Group Sell