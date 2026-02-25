Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'977 -0.1%  SPI 19'218 0.1%  Dow 49'482 0.6%  DAX 25'176 0.8%  Euro 0.9121 0.0%  EStoxx50 6'173 0.9%  Gold 5'183 0.3%  Bitcoin 52'408 -0.1%  Dollar 0.7718 -0.1%  Öl 70.9 -0.1% 
eToro entdecken

freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

27.22
CHF
-0.42
CHF
-1.52 %
25.02.2026
SWX
26.02.2026 07:08:12

freenet Sell

freenet
26.26 CHF -5.75%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Sell" belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Mittwochabend. Der Ausblick des Telekomanbieters auf das laufende Jahr sei schwach, belastet vom Mobilfunkgeschäft./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Sell
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
30.60 € 		Abst. Kursziel*:
-6.86%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
28.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.52%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse