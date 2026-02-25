freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
27.22CHF
-0.42CHF
-1.52 %
25.02.2026
SWX
26.02.2026 07:08:12
freenet Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Sell" belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am Mittwochabend. Der Ausblick des Telekomanbieters auf das laufende Jahr sei schwach, belastet vom Mobilfunkgeschäft./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 19:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Sell
Unternehmen:
freenet AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
28.50 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
30.60 €
Abst. Kursziel*:
-6.86%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
28.94 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.52%
Analyst Name::
Polo Tang
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
25.02.26
|Freenet bleibt 2025 hinter eigenen Zielen zurück - Mindestdividende angekündigt (AWP)
|
25.02.26