FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet vor den am 6. November anberaumten Zahlen von 39 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff geht davon aus, dass es schon am Vorabend nach Börsenschluss Eckdaten geben wird. Er rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick weiterhin mit höheren Marketingausgaben im Mobilfunkbereich. Das Wachstum der Streaming-Plattform Waipu-TV werde voraussichtlich durch Kundenabwanderung zu O2 beeinträchtigt./tih/ag;