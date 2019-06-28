Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

19.48
CHF
0.64
CHF
3.37 %
28.06.2019
SWX
30.09.2025 09:18:49

freenet Buy

freenet
26.66 CHF 2.81%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Freenet vor den am 6. November anberaumten Zahlen von 39 auf 38 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff geht davon aus, dass es schon am Vorabend nach Börsenschluss Eckdaten geben wird. Er rechnet laut seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick weiterhin mit höheren Marketingausgaben im Mobilfunkbereich. Das Wachstum der Streaming-Plattform Waipu-TV werde voraussichtlich durch Kundenabwanderung zu O2 beeinträchtigt./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Buy
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.24 € 		Abst. Kursziel*:
39.50%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39.50%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

