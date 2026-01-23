Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’184 -0.3%  SPI 18’253 -0.3%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’855 0.0%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’941 -0.3%  Gold 4’924 -0.3%  Bitcoin 70’437 -0.2%  Dollar 0.7903 0.1%  Öl 64.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156
Top News
Börsengang der CSG-Aktie setzt positiven Akzent für IPO-Jahr 2026 - Auswirkungen auf die Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Mikron-Aktie rutscht ab: Unternehmen steigert Umsatz 2025 leicht - rückläufiger Bestellungseingang
Elma Electronic-Aktie legt zu: Auftrag im Rahmen des MDA SHIELD Programms an Land gezogen
HIAG Immobilien-Aktie stärker: Gewinnsprung für 2025 erwartet
Suche...

Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

69.75
CHF
0.30
CHF
0.43 %
09:30:44
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 08:39:44

Fraport Overweight

Fraport
69.92 CHF -2.23%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Regierungspolitik und der KI-getriebene Strombedarf von Rechenzentren dürften die Entwicklung der EU-Infrastruktur maßgeblich beeinflussen, schrieb das Analystenteam um Andrew Lobbenberg in einem am Freitag vorliegenden Infrastrukturausblick auf 2026 für mehrere Branchen. Die Experten bevorzugen Energieversorger (integriert und erneuerbar), ausgewählte Flughäfen sowie etablierte Telekommunikationsunternehmen./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 18:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 04:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76.30 € 		Abst. Kursziel*:
17.96%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
75.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.89%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse