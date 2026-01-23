LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Regierungspolitik und der KI-getriebene Strombedarf von Rechenzentren dürften die Entwicklung der EU-Infrastruktur maßgeblich beeinflussen, schrieb das Analystenteam um Andrew Lobbenberg in einem am Freitag vorliegenden Infrastrukturausblick auf 2026 für mehrere Branchen. Die Experten bevorzugen Energieversorger (integriert und erneuerbar), ausgewählte Flughäfen sowie etablierte Telekommunikationsunternehmen./edh/gl;