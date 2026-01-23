Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Fraport Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Regierungspolitik und der KI-getriebene Strombedarf von Rechenzentren dürften die Entwicklung der EU-Infrastruktur maßgeblich beeinflussen, schrieb das Analystenteam um Andrew Lobbenberg in einem am Freitag vorliegenden Infrastrukturausblick auf 2026 für mehrere Branchen. Die Experten bevorzugen Energieversorger (integriert und erneuerbar), ausgewählte Flughäfen sowie etablierte Telekommunikationsunternehmen./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
76.30 €
|
Abst. Kursziel*:
17.96%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
75.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.89%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26