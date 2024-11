NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 51 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Elodie Rall nahm am Mittwochabend nach dem jüngsten Quartalsbericht des Frankfurter Flughafenbetreibers kleinere Anpassungen an ihren Schätzungen vor./ag/ck;