Nach erfolgreichem Jahr 2025 10.03.2026 14:16:06

Galenica-Aktie fester: Wachstum soll fortgesetzt werden

Galenica hat im vergangenen Geschäftsjahr auch beim Gewinn die eigenen Ziele erfüllt.

Die Umsatzzahlen hatte der Gesundheitskonzern bereits im Januar publiziert. Für 2026 stellt das Unternehmen weiteres Wachstum in Aussicht.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) lag mit 234,8 Millionen Franken um 11,3 Prozent über dem Vorjahreswert. Hier hatte Galenica sich selbst eine Steigerung zwischen 10 und 12 Prozent zum Ziel gesetzt.

Unter dem Strich blieb 2025 ein Gewinn von 188,7 Millionen Franken übrig, was um 3 Prozent über dem Vorjahreswert liegt. An die Aktionäre will Galenica eine etwas höhere Dividende in Höhe von 2,50 Franken je Aktie (VJ 2,30 Fr.) ausschütten.

Galenica begründet diese Entwicklung mit dem starken Umsatzwachstum im vergangenen Jahr. Zur Erinnerung, die Einnahmen hatte das Unternehmen um 5,5 auf 4,14 Milliarden Franken erhöht. Hierzu hatten sämtliche Geschäftsbereiche beigetragen. Wegen der guten Performance soll die Dividende denn auch auf 2,50 von zuvor 2,30 Franken erhöht werden.

"Im Jahr 2025 haben wir unsere strategischen Ziele konsequent umgesetzt und konnten unsere starke Position im Schweizer Gesundheitsmarkt weiter festigen", wird Galenica-Chef Marc Werner in der Mitteilung zitiert.

Mit den Zahlen liegt Galenica im Rahmen der durchschnittlichen Analysten-Erwartungen.

Für 2026 stellt der Konzern weiteres Wachstum in Aussicht: So geht die Gruppe beim Umsatz von einem Zuwachs zwischen 5 und 7 Prozent aus. Der adjustierte EBIT soll 2026 etwas um 6 bis 8 Prozent zulegen. Die Dividende wiederum soll erneut mindestens auf Vorjahresniveau zu liegen kommen.

Die Galencia-Aktie gewinnt via SIX zwischenzeitlich 0,53 Prozent auf 94,40 Franken.

hr/an

Bern (awp)

Bildquelle: Keystone
CHF
Hinzufügen

