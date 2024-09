NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport angesichts des Anteilsverkaufs am Flughafen Delhi auf "Hold" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Verkaufspreis erscheine auf den ersten Blick enttäuschend, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Allerdings würden damit die Prioritäten des Flughafenbetreibers deutlich, der wohl wegen seiner hohen Verschuldung und des negativen freien Cashflows Bargeld bevorzuge. Indien sei auch kein strategischer Schwerpunkt für das Unternehmen und die Beteiligung mit zehn Prozent klein./ck/bek;