Fraport 67.51 CHF -1.68% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Das Timing von Investitionen sei zunächst der größte Unsicherheitsfaktor, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Flughafenbetreibers am 11. November. Die operative Ergebnisentwicklung könnte 2026 schleppender sein, als am Markt erwartet./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.