Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303
41.67CHF
-83.33CHF
-66.66 %
13.03.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2025 08:03:43
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Das Timing von Investitionen sei zunächst der größte Unsicherheitsfaktor, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Flughafenbetreibers am 11. November. Die operative Ergebnisentwicklung könnte 2026 schleppender sein, als am Markt erwartet./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
73.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
72.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.23%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Fraport AG
|
24.10.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
24.10.25