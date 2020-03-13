Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Fraport Aktie 1234108 / DE0005773303

41.67
CHF
-83.33
CHF
-66.66 %
13.03.2020
SWX
28.10.2025 08:03:43

Fraport Hold

Fraport
67.51 CHF -1.68%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Das Timing von Investitionen sei zunächst der größte Unsicherheitsfaktor, schrieb Graham Hunt am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht des Flughafenbetreibers am 11. November. Die operative Ergebnisentwicklung könnte 2026 schleppender sein, als am Markt erwartet./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

