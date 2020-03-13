Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
41.67
CHF
-40.75
CHF
-49.44 %
13.03.2020
SWX
07.08.2025 07:12:56

Fraport Hold

Fraport
66.12 CHF 3.17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 52 auf 70 Euro angehoben. Mit der zunehmenden Berechenbarkeit des Free Cashflow beim Flughafenbetreiber würden die negativen Umsatzeffekte durch eine strengere Investitionskontrolle mehr als ausgeglichen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisschätzungen (Ebitda), bleibt aber vorsichtig gestimmt in puncto Passagieraufkommen und Kosten, insbesondere für 2026./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
70.40 € 		Abst. Kursziel*:
-0.57%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
71.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.10%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:12 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Fraport Hold Deutsche Bank AG
05.08.25 Fraport Neutral UBS AG
05.08.25 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.25 Fraport Hold Warburg Research
Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 41.67 -49.44% Fraport AG