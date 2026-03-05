Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’490 -0.2%  SPI 18’611 -0.1%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’249 0.2%  Euro 0.9058 -0.1%  EStoxx50 5’882 0.2%  Gold 5’158 0.3%  Bitcoin 56’532 -0.1%  Dollar 0.7794 0.0%  Öl 82.8 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So schätzen Analysten die Netflix-Aktie ein
Novo Nordisk- und Eli Lilly-Aktien uneins: Studie - Kilos kommen nach Absetzen von Abnehmspritzen schnell wieder
NVIDIA-Aktie schwächer: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips
Tesla-Aktie schwächer: Gewerkschaftsunabhängige Liste gewinnt bei Betriebsratswahl im deutschen Autowerk
Aktien von Microsoft, Amazon, Alphabet & Co.: Tech-Konzerne sagen Selbstfinanzierung von KI-Strom zu
Suche...
Plus500 Depot

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie 724641 / US8740391003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Konsequenzen 05.03.2026 10:42:00

NVIDIA-Aktie schwächer: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips

NVIDIA-Aktie schwächer: KI-Riese priorisiert offenbar neue KI-Hardware statt China-Chips

Der US-Grafikkarten- und KI-Spezialist NVIDIA zieht einem Pressebericht zufolge Konsequenzen aus den anhaltenden Handelsspannungen und verschärften Exportkontrollen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing
278.98 CHF -0.44%
Kaufen Verkaufen
• Bericht: Produktion von H200-Chips für China gestoppt
• TSMC-Kapazitäten auf nächste KI-Generation umgeleitet
• Exportregeln und Marktzugang erschweren China-Geschäft

Die anhaltenden Handelsspannungen und immer strengeren Exportkontrollen haben nun offenbar handfeste Konsequenzen für NVIDIA: Der US-Konzern stellt einem Bericht der Financial Times zufolge die Produktion von Chips ein, die gezielt für den chinesischen Markt konzipiert wurden. Damit reagiert der KI-Spezialist auf ein Umfeld, in dem das Geschäft mit Peking aufgrund regulatorischer Hürden kaum noch planbar ist.

Aus für den H200 in China

Konkret geht es vor allem um den H200-Chip. Dieser galt bisher als das leistungsfähigste Modell, das NVIDIA unter Einhaltung der US-Sanktionen noch legal in China verkaufen durfte. Doch langwierige Genehmigungsverfahren und politische Unsicherheiten haben dies offenbar zunehmend unrentabel gemacht. Die Entscheidung, die Fertigung bei TSMC für diese speziellen Varianten zu stoppen, verdeutlicht, dass NVIDIA die Prioritäten in seiner globalen Strategie verschiebt.

Fokus auf die nächste Generation der KI-Hardware

Anstatt weiterhin Kapazitäten für Produkte zu binden, deren Absatz durch regulatorische Hürden in den USA und China zunehmend blockiert wird, schichtet NVIDIA seine Ressourcen nun massiv um. Die frei werdenden Fertigungskapazitäten bei TSMC sollen der FT zufolge fortan für die Entwicklung und Produktion der nächsten Hardware-Generation genutzt werden. Im Zentrum steht dabei die neue "Vera Rubin"-Architektur.

Mit dieser Entscheidung reagiert NVIDIA dem Vernehmen nach auf den immensen Hunger nach Rechenleistung, der weltweit durch Unternehmen wie OpenAI und Google getrieben wird, und priorisiert Märkte, in denen kein unmittelbares Embargo droht gegenüber dem rechtlich riskanten und politisch aufgeladenen China-Geschäft.

Wachsende Hürden durch Exportbeschränkungen und Pekings Eigenregie

NVIDIA gerät beim Thema China zunehmend zwischen die Fronten. Während die US-Regierung die Exportregeln immer weiter verschärft, drängt Peking die heimische Wirtschaft massiv dazu, auf eigene Chip-Lösungen umzusteigen. Angesichts dieser doppelten Belastung - sinkende Verkaufszahlen in China bei gleichzeitig wachsendem bürokratischem Aufwand - scheint NVIDIA das Hoffen auf eine baldige Normalisierung des China-Geschäfts aufgegeben zu haben.

Wirtschaftliche Konsequenzen für den KI-Riesen

Der Rückzug von den China-spezifischen Modellen hat für NVIDIA der FT zufolge auch finanzielle Folgen: Berichten zufolge wurden bereits Milliardenabschreibungen auf Lagerbestände älterer, exportkonformer Chips vorgenommen. Dennoch scheint das Management überzeugt, dass die Konzentration auf die Vera-Rubin-Plattform langfristig die stabilere Wachstumsstrategie darstellt. Durch die Umverteilung der knappen Fertigungskapazitäten will NVIDIA den technologischen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz sichern und die Abhängigkeit von geopolitisch instabilen Absatzmärkten reduzieren.

Die NVIDIA-Aktie verliert im vorbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 0,22 Prozent auf 182,65 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

NVIDIA-Aktie im Blick: Beteiligung an Oxa stärkt Engagement im autonomen Fahre

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?